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В российском курортном городе усилят контроль за безопасностью на транспорте

Мэр Сочи заявил о необходимости усилить антитеррористическую безопасность на транспорте

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

В Сочи усилят контроль за антитеррористической безопасностью на транспортных развязках, мостах и узлах. Об этом заявил мэр российского курортного Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

По его словам, рамках рабочего совещания с представителями ГИБДД и ФКУ Упрдор «Черноморье» также был поднят вопрос мер по увеличению пропускной способности транспортных узлов.

8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузовика, в результате которого частично обрушились два автомобильных пролета, загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. По данным Следственного комитета, в происшествии погибли три человека. Они могли быть пассажирами легкового автомобиля, который находился рядом с фурой во время ее взрыва.

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По данным источника «Интерфакс-Украина», подрыв моста мог быть осуществлен в результате спецоперации Службы безопасности Украины (СБУ). Официально эту информацию ведомство пока не прокомментировало. В свою очередь, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя ситуацию, заявил, что «все оккупированное Россией должно быть уничтожено».

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Константин Лысяков
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