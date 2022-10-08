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Паша Техник выписан из московской больницы

SHOT: российский рэпер Паша Техник выписан из московской больницы

Кадр: LOLZTEAM / YouTube

Российского рэпера Павла Ивлева, более известного как Паша Техник, выписали из московской больницы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Ранее в субботу, 8 октября, исполнитель вышел из медикаментозной комы. При этом медики все еще оценивали его состояние как тяжелое. Паша Техник находился в отделении реанимации и интенсивной терапии.

О госпитализации рэпера в Боткинскую больницу Москвы стало известно 7 октября. У исполнителя, как сообщается, произошел припадок из-за передозировки седативными препаратами. В больнице его подключили к ИВЛ. Медики также ввели рэпера в медикаментозную кому, чтобы стабилизировать состояние. Кроме того, появились данные, что российскому рэперу диагностировали перелом носа. Медики также выявили пневмофиброз и пневмонию.

Позднее психиатр артиста также назвал возможную причину припадка рэпера. Он заявил, что Паша Техник не страдает эпилепсией, однако это не исключает возможность серии эпилептических припадков. По его словам, припадок мог быть вызван состоянием интоксикации в сочетании с синдромом отмены — комплексом реакций организма, которые возникают в ответ на прекращение приема или снижение дозы определенных веществ.

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Варвара Кошечкина
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