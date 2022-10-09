Стало известно о возможном плане взрыва на Крымском мосту на юбилей Путина

МК: взрыв на Крымском мосту мог быть запланирован на юбилей Путина 7 октября

Взрыв на Крымском мосту мог быть запланирован на 7 октября, в день юбилея президента России Владимира Путина. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Как стало известно изданию, водитель грузовика получил заказ через приложение-агрегатор для дальнобойщиков. Предполагалось, что груз будет получен в Армавире 6 октября, но по неизвестным причинам поездка сдвинулась.

В городе мужчина находился 7 октября с 12 до 16 часов, после чего должен был ехать в Симферополь. «Хотя изначально заказ на забор груза был сделан на 6 октября — возможно с таким расчетом, чтобы грузовик въехал на мост утром 7 октября. Но в итоге поездка по неизвестным пока причинам сдвинулась на сутки», — говорится в материале.

Сообщается, что по документам в грузе числилось от семи до 25 тонн запчастей, загружаться они должны были через задний борт, тариф за перевозку составлял примерно 50 рублей за километр. Издание полагает, что водитель не знал о содержимом груза.

Ранее Самир Юсубов, назвавший себя владельцем фуры, которая взорвалась на Крымском мосту, записал видеообращение. Он заявил, что не имеет никакого отношения к ЧП на мосту. На грузовике, по его словам, работает дядя — двоюродный брат отца — Юсубов Махир, который всю жизнь занимается перевозками.

Утром 8 октября стало известно о взрыве грузового автомобиля на Крымском мосту. В результате частично обрушились два автомобильных пролета моста, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

