Владелец взорвавшейся на Крымском мосту фуры записал видеообращение

Baza: владелец взорвавшейся на Крымском мосту фуры Юсубов записал видеообращение

Самир Юсубов, назвавший себя владельцем фуры, которая взорвалась на Крымском мосту, записал видеообращение. Соответствующую запись опубликовал Telegram-канал Baza.

На обнародованных кадрах мужчина 1996 года рождения говорит, что не имеет никакого отношения к ЧП на мосту.

«Фура оформлена на меня, на ней работает дядя — двоюродный брат моего отца — Юсубов Махир. Всю жизнь он занимается грузоперевозками», — рассказал владелец грузовика.

Ранее сообщалось, что родственники опознали по кадрам с досмотра водителя, который был за рулем взорвавшейся на Крымском мосту фуры. По их словам, Махир Юсубов был фактическим владельцем транспортного средства. Чуть более года назад он переоформил автомобиль на своего племянника, однако продолжал сам работать на нем.

О взрыве грузового автомобиля на Крымском мосту через Керченский пролив стало известно утром 8 октября. В результате частично обрушились два автомобильных пролета моста, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

По данным СК, из-за ЧП погибли три человека. Предположительно, они являлись пассажирами легковой машины, находившейся недалеко от взорванной фуры.

