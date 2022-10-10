В России отреагировали на объявленный Украиной розыск Медведева и Захаровой

Депутат Журова: СБУ хочет закрыть выезд Медведеву и Захаровой из России, объявив в розыск

Служба безопасности Украины (СБУ) пытается ограничить выезд из России замглавы Совбеза России Дмитрию Медведеву и официальному представителю МИД России Марии Захаровой через объявление их в розыск, предположила первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так в разговоре с «Лентой.ру» она отреагировала на инициативу СБУ.

«Еще в 2014 году я слышала мнение ряда юристов, которые уже готовили документы по ряду наших политиков и известных людей за пересечение границы и нахождение в Крыму. Готовили документы к Интерполу и заводили уголовные дела, о которых мы даже не знали. Я думаю, они постепенно будут реализовывать их к таким известным людям, как Дмитрий Анатольевич [Медведев], имеющим отношение к событиям, которые сейчас происходят. Они высказывали мнение, что это может быть распространено на многих людей, поскольку, по их мнению, это незаконное пересечение границы. По их законам это наказывается очень серьезными сроками и [является] поводом для объявления в розыск», — сказала депутат.

Они рассчитывают, что любой человек, оказавшийся за границей, будет депортирован на Украину. То есть какие-то власти каких-то стран будут передавать людей украинской стороне. Таким образом они дают понять, что это может коснуться любого человека, который даже не в курсе Светлана Журова депутат Госдумы

По мнению Светланы Журовой, Украина рассчитывает, что другие государства будут по запросу Украины выдавать людей, объявленных в розыск. Таким образом Киев хочет отнять возможность у некоторых россиян выезжать из страны, считает она.

Информация о розыске Дмитрия Медведева появилась в базе МВД Украины вечером 10 октября. Он разыскивается украинскими правоохранителями в связи с обвинением в нарушении территориальной целостности республики.

Позже в розыск по той же статье также была объявлена Мария Захарова. На сайте ведомства сказано, что она якобы скрывается от досудебного расследования.