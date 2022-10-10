Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Госдуме допустили присоединение Белоруссии к участию в спецоперации на Украине

В Госдуме допустили присоединение Белоруссии к участию в российской СВО на Украине
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Развертывание на территории Белоруссии совместной с Россией региональной группировки войск говорит о том, что на фоне давления со стороны Запада Минск все больше осознает общность судьбы с Москвой. Об этом заявил первый заместитель главы комитета Государственной Думы по делам СНГ Константин Затулин, который допустил, что новые удары по Украине могут быть нанесены с этого направления, сообщает в понедельник, 10 октября, радиостанция «Говорит Москва».

«Я бы ни от чего не зарекался в этой ситуации, в том числе от того, что в военные действия может вмешаться Белоруссия или с ее территории могут осуществляться какие-то военные действия», — отметил парламентарий.

Ранее 10 октября сообщалось, что Россия и Белоруссия в рамках Союзного государства начали развертывание совместной группировки войск на западных границах. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании по вопросам безопасности. По его словам, соответствующий приказ был отдан два дня назад из-за обострения ситуации на западных границах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Игорь Дмитров
Комментарии отключены
Последние новости
Путин объяснил действия России в ОАЭ и ОПЕК+
США ввели визовые ограничения против части афганцев
Водителей предупредили о штрафах за курение на заправке
ОАЭ выразили готовность стать посредником в переговорах России и Украины
Ущерб энергосистеме Украины назвали колоссальным
На Украине оценили масштабы поражения энергетической инфраструктуры
ВСУ понесли серьезные потери в районе села Торское в ЛНР
ОАЭ проинформировали Россию о некоторых позициях Украины
Киев сообщил о получении еще четырех РСЗО HIMARS
Кадыров предрек успешное завершение спецоперации благодаря Суровикину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.