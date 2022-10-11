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Зюганов заявил о возможной провокации в истории с задержанием его внука

Лидер КПРФ Зюганов назвал провокацией задержание его внука из-за неоплаченного бензина

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

История с задержанием депутата Московской городской думы Леонида Зюганова может быть провокацией. Об этом заявил дед политика, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, сообщает во вторник, 11 октября, РИА Новости.

«Да, провокация… они и не прекращались… все это уже было в отношении (нас)», — сказал журналистам Зюганов-старший.

Ранее 11 октября Telegram-канал Baza сообщал, что Леонида Зюганова задержали в Москве из-за того, что он уехал с заправки, не оплатив бензин. Речь шла о событиях 24 сентября.

По данным канала, внук главы КПРФ заправил свой автомобиль Infinity, но в процессе оплаты слишком быстро приложил карту к терминалу и ушел, не дождавшись завершения трансакции. Сотрудники АЗС запомнили его машину и обратились в полицию с заявлением о краже.

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Игорь Дмитров
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