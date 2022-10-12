Еще одна страна присоединилась к бойкоту конгресса FIG из-за участия россиян

Италия присоединилась к бойкоту конгресса Международной федерации гимнастики из-за России

Итальянская федерация гимнастики (FGI) не будет участвовать в конгрессе Международной федерации гимнастики (FIG) в турецком Стамбуле. Об этом сообщает Inside the games.

«Итальянская федерация гимнастики поддерживает линию, принятую другими европейскими федерациями с одобрения Олимпийского комитета Италии», — говорится в заявлении организации. Отмечается, что решение принято из-за участия в мероприятии делегаций России и Белоруссии.

28 сентября стало известно, что Украинская федерация гимнастики бойкотирует конгресс FIG из-за участия России. Там посчитали допуск представителей страны неприемлемым. После к бойкоту присоединились еще четыре европейские страны — Литва, Польша, Эстония и Норвегия.

Конгресс FIG должен пройти 11-12 ноября. Мероприятие перенесли из Норвегии в Турцию, поскольку норвежская сторона отказалась проводить его при условии присутствия россиян и белорусов.

4 марта FIG отстранила российских спортсменов от международных турниров. Гимнастам запретили принимать участие в соревнованиях, которые проводятся под эгидой организации. Также не допущены к работе на турнирах судьи и официальные лица из России.