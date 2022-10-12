Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Металлург Мг
4:1
Завершен
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
0:0
2-й период
live
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Наполи
2:0
1-й тайм
live
Аякс
Лига чемпионов|Группа A. 4-й тур
Байер
Сегодня
22:00 (Мск)
Порту
Лига чемпионов|Группа B. 4-й тур
Спортинг
Сегодня
22:00 (Мск)
Марсель
Лига чемпионов|Группа D. 4-й тур
Барселона
Сегодня
22:00 (Мск)
Интер М
Лига чемпионов|Группа C. 4-й тур
15:46, 12 октября 2022Спорт

Еще одна страна присоединилась к бойкоту конгресса FIG из-за участия россиян

Италия присоединилась к бойкоту конгресса Международной федерации гимнастики из-за России

Фото: Globallookpress.com

Итальянская федерация гимнастики (FGI) не будет участвовать в конгрессе Международной федерации гимнастики (FIG) в турецком Стамбуле. Об этом сообщает Inside the games.

«Итальянская федерация гимнастики поддерживает линию, принятую другими европейскими федерациями с одобрения Олимпийского комитета Италии», — говорится в заявлении организации. Отмечается, что решение принято из-за участия в мероприятии делегаций России и Белоруссии.

28 сентября стало известно, что Украинская федерация гимнастики бойкотирует конгресс FIG из-за участия России. Там посчитали допуск представителей страны неприемлемым. После к бойкоту присоединились еще четыре европейские страны — Литва, Польша, Эстония и Норвегия.

Конгресс FIG должен пройти 11-12 ноября. Мероприятие перенесли из Норвегии в Турцию, поскольку норвежская сторона отказалась проводить его при условии присутствия россиян и белорусов.

4 марта FIG отстранила российских спортсменов от международных турниров. Гимнастам запретили принимать участие в соревнованиях, которые проводятся под эгидой организации. Также не допущены к работе на турнирах судьи и официальные лица из России.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
ВСУ впервые ударили по Белгородской области американскими ракетами HARM
Роза Сябитова раскрыла подробности личной жизни
Экстремально токсичную свалку обнаружили в российском регионе
Российский суд дал 19,5 года иностранцу за убийство брата и товарища после ссоры
Глава «Газпрома» ответил песней на идею установить потолок цен на газ
Минобороны поставили боеприпасы для создания завес
Матвиенко описала работу главы Ростуризма фразой «всех достала»
В Совбезе прокомментировали стратегию борьбы Запада «до последнего украинца»
Названы главные модные тренды на весну и лето 2023 года
Пластический хирург назвал метод избавления от впалых щек
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.