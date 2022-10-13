В Москве мобилизовали забронированного работника банка без боевого опыта

Сотрудника банка без боевого опыта мобилизовали в Москве, несмотря на бронь

Банковского работника IT-инфраструктуры из Москвы мобилизовали, несмотря на бронь и отсутствие боевого опыта. Об этом в четверг, 13 октября, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Александр Кустов, занимающий критически важную должность в банке ВТБ, получил повестку 11 октября и пришел в Перовский военкомат, чтобы получить отсрочку, положенную ему из-за брони. С 2005 по 2007 год мужчина проходил срочную службу в российской армии, а с 2007 по 2010 служил по контракту прапорщиком, после чего был уволен в запас.

По данным канала, 30 сентября банк отправил список забронированных сотрудников в российский Генштаб, а 3 октября этот перечень был направлен в военный комиссариат, где получение документа заверили печатью.

В военкомате мужчине отказали в отсрочке, обосновав это тем, что никаких бумаг не получали. По утверждению комиссариата, наличие списка не смогло бы решить проблему, и подтвердить бронь сможет только документ от Генштаба.

Ранее сообщалось, что другого работника IT-компании без боевого опыта мобилизовали в Краснодарском крае, несмотря на основания для отсрочки. Тогда министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев направил в Генштаб телеграмму с просьбой освободить мужчину от призыва.

27 сентября Минцифры опубликовало список из 195 специальностей в IТ и медиа, которые могут рассчитывать на бронь от частичной мобилизации, а 29 сентября стало известно, что российские банки начали бронировать от призыва своих сотрудников.

Президент России Владимир Путин объявил начало частичной мобилизации в стране 21 сентября. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что в ее рамках планируется призвать 300 тысяч резервистов.