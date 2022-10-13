Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:06, 13 октября 2022Россия

В Москве мобилизовали забронированного работника банка без боевого опыта

Сотрудника банка без боевого опыта мобилизовали в Москве, несмотря на бронь
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Банковского работника IT-инфраструктуры из Москвы мобилизовали, несмотря на бронь и отсутствие боевого опыта. Об этом в четверг, 13 октября, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Александр Кустов, занимающий критически важную должность в банке ВТБ, получил повестку 11 октября и пришел в Перовский военкомат, чтобы получить отсрочку, положенную ему из-за брони. С 2005 по 2007 год мужчина проходил срочную службу в российской армии, а с 2007 по 2010 служил по контракту прапорщиком, после чего был уволен в запас.

По данным канала, 30 сентября банк отправил список забронированных сотрудников в российский Генштаб, а 3 октября этот перечень был направлен в военный комиссариат, где получение документа заверили печатью.

В военкомате мужчине отказали в отсрочке, обосновав это тем, что никаких бумаг не получали. По утверждению комиссариата, наличие списка не смогло бы решить проблему, и подтвердить бронь сможет только документ от Генштаба.

Материалы по теме:
Тысячи россиян призваны по мобилизации. Что нужно взять с собой мобилизованному и где купить все необходимое?
Тысячи россиян призваны по мобилизации.Что нужно взять с собой мобилизованному и где купить все необходимое?
8 октября 2022
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически» Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически»Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
28 сентября 2022

Ранее сообщалось, что другого работника IT-компании без боевого опыта мобилизовали в Краснодарском крае, несмотря на основания для отсрочки. Тогда министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев направил в Генштаб телеграмму с просьбой освободить мужчину от призыва.

27 сентября Минцифры опубликовало список из 195 специальностей в IТ и медиа, которые могут рассчитывать на бронь от частичной мобилизации, а 29 сентября стало известно, что российские банки начали бронировать от призыва своих сотрудников.

Президент России Владимир Путин объявил начало частичной мобилизации в стране 21 сентября. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что в ее рамках планируется призвать 300 тысяч резервистов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Родикова
Обсудить
Последние новости
В Ровенской, Волынской и Львовской областях произошли взрывы
Захарова ответила на обвинения Шольца в адрес Путина
Названы возможные сроки реализации проекта газового хаба в Турции
Боец ММА Минеев заявил о планах готовиться к следующему бою в Мариуполе
Психотерапевт назвал сообщающие о стрессе сигналы тела
Охранника комбата ДНР приговорили на Украине к 13 годам тюрьмы
В России предложили продолжить выдавать гражданам землю на Дальнем Востоке
Во Франции оценили ущерб от потери российских туристов
Рост цен в США замедлился
Еще один мобилизованный погиб в зоне СВО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.