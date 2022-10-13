В «Вашингтоне» рассказали о желании Гретцки сопровождать Овечкина на матчах

Гретцки будет ездить на матчи «Вашингтона», чтобы увидеть, как Овечкин побьет его рекорд

Владелец «Вашингтон Кэпиталс» Тед Леонсис рассказал о желании канадца Уэйна Гретцки сопровождать российского форварда Александра Овечкина на матчах команды. Его слова приводит в Twitter NBC Sports Capitals.

«Уэйн Гретцки постоянно звонит мне и говорит: "Алекс меня обойдет. Я хочу быть с командой, когда это произойдет"», — сообщил Леонсис. Он пояснил, что экс-хоккеист начнет путешествовать с клубом, когда Овечкин приблизится к его рекорду в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Ранее шведский нападающий «Вашингтона» Никлас Бекстрем назвал Овечкина единственным, кто способен превзойти достижение Гретцки. «Будет интересно увидеть. Если кто и может взять эту планку, так это только Ови», — сказал он.

В прошлом сезоне Овечкин записал на свой счет 90 очков в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги и является лучшим европейским хоккеистом по этому показателю. Россиянин, поразивший ворота соперников 780 раз, уступает Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы, и его соотечественнику Горди Хоу (801 гол).