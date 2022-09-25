В «Вашингтоне» назвали единственного способного побить рекорд Гретцки хоккеиста

Игрок «Вашингтона» Бекстрем заявил, что только Овечкин сможет побить рекорд Гретцки

Шведский нападающий «Вашингтон Кэпиталc» Никлас Бекстрем поделился мнением о капитане команды Александре Овечкине. Его слова приводит Expressen.

Игрок назвал российского форварда единственным, кто способен побить рекорд канадца Уэйна Гретцки. «Будет интересно посмотреть. Если кто и может взять эту планку, так это только Ови», — заявил он.

Ранее Овечкин высказался о своем будущем в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). «У меня еще несколько лет по контракту. Я всегда говорил, что хотел бы завершить карьеру на высокой ноте», — поделился он.

В прошлом сезоне Овечкин записал на свой счет 90 очков в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги и является лучшим европейским хоккеистом по этому показателю. Россиянин, поразивший ворота соперников 780 раз, уступает Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы, и его соотечественнику Горди Хоу (801 гол).

