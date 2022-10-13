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11:13, 13 октября 2022Бывший СССР

Раскрыты возможности снабжающей Киев энергией ГЭС

Эксперт заявил, что Киевская ГЭС может не выдержать нагрузку

Фото: Volodymyr Tarasov / Globallookpress.com

Киевская гидроэлектростанция (ГЭС) может не выдержать нагрузку. Возможности снабжающей Киев энергией ГЭС раскрыл РИА Новости анонимный эксперт по электроэнергетике, работавший в одной из крупнейших энергетических компаний Украины.

«Ускоренный расход воды на Киевской ГЭС может привести к критическому снижению уровня верхнего бьефа. В этом случае станция технически не сможет полноценно работать и замещать выбывшие мощности ТЭЦ (теплоэнергоцентраль — прим. «Ленты.ру») — для этого не будет достаточного напора на агрегатах ГЭС», — сказал он.

По словам специалиста, работа станции всегда была ограничена небольшими объемами выдаваемой электроэнергии в пиковые часы. Он считает, что во время критически сильного срабатывания водохранилищ Киевская ГЭС не сможет выдавать мощность и энергию в необходимом количестве для поддержания работы системы.

Как утверждает эксперт, ТЭЦ, поврежденные во время обстрелов, не могут полноценно работать. Он отметил, что ГЭС выполняет функции, «скорее всего, на максимуме своих возможностей», через нее проходят больше объемов воды, что становится причиной повышения уровня Днепра в украинской столице и ее окрестностях.

10 октября стало известно о попадании ТЭЦ под обстрел в Киевской области. Украинцев призвали быть готовыми к веерным отключениям электричества, которые произошли днем позднее. Это сделали в целях балансировки энергосистемы.

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Кристина Есикова
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