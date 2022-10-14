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09:22, 14 октября 2022Бывший СССР

На Украине заявили о повреждении объектов критической инфраструктуры

Генштаб Украины: ракетными ударами были повреждены объекты критической инфраструктуры

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В результате ракетных ударов за минувшие сутки были повреждены объекты критической инфраструктуры в центральных и западных областях Украины. Об этом Генштаб Вооруженных сил республики заявил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Как сообщили в ведомстве, удары по критической инфраструктуре были нанесены в городе Броды Львовской области, селе Наливайковка Киевской области, а также в Николаеве и Никополе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о нехватке систем противовоздушной обороны. По словам главы государства, на вооружении у страны есть лишь десять процентов от необходимого ей числа таких систем.

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Алевтина Запольская
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