Зрители увидели челку блогерши после парикмахерской и посоветовали подать в суд

Блогерша emiliemjoen показала торчащую челку после стрижки в парикмахерской

Блогерша с никнеймом emiliemjoen подстригла в парикмахерской челку, и зрители посоветовали ей подать в суд на парикмахера. Соответствующий ролик появился в TikTok-аккаунте юзерши.

В начале видео девушка продемонстрировала снимок желаемой прически, который, по ее словам, также показала мастеру в салоне. Так, клиентка хотела получить объемные пряди длиной ниже бровей, спадающие по обе стороны лица. Затем она сама предстала перед камерой после посещения парикмахера. Видно, что ее челка оказалась выше середины лба, была неровной и торчала вверх.

Зрители высказали свое мнение о стрижке в комментариях. «Разве вы не можете подать на мастера в суд?», «Такую стрижку не мог сделать профессиональный парикмахер», «Я собиралась сделать себе похожую челку. Кажется, Вселенная намекает мне, что это плохая идея», — заявили они.

В сентябре сообщалось, что блогерша Стеф Динс из США подняла брови при стрижке челки и расплакалась из-за результата. Так, вместе с кожей сместилась линия роста волос, из-за чего в итоге челка оказалась короче, чем юзерша рассчитывала.