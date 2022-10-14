Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:48, 14 октября 2022Ценности

Зрители увидели челку блогерши после парикмахерской и посоветовали подать в суд

Блогерша emiliemjoen показала торчащую челку после стрижки в парикмахерской

Кадр: @emiliemjoen

Блогерша с никнеймом emiliemjoen подстригла в парикмахерской челку, и зрители посоветовали ей подать в суд на парикмахера. Соответствующий ролик появился в TikTok-аккаунте юзерши.

В начале видео девушка продемонстрировала снимок желаемой прически, который, по ее словам, также показала мастеру в салоне. Так, клиентка хотела получить объемные пряди длиной ниже бровей, спадающие по обе стороны лица. Затем она сама предстала перед камерой после посещения парикмахера. Видно, что ее челка оказалась выше середины лба, была неровной и торчала вверх.

Зрители высказали свое мнение о стрижке в комментариях. «Разве вы не можете подать на мастера в суд?», «Такую стрижку не мог сделать профессиональный парикмахер», «Я собиралась сделать себе похожую челку. Кажется, Вселенная намекает мне, что это плохая идея», — заявили они.

В сентябре сообщалось, что блогерша Стеф Динс из США подняла брови при стрижке челки и расплакалась из-за результата. Так, вместе с кожей сместилась линия роста волос, из-за чего в итоге челка оказалась короче, чем юзерша рассчитывала.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
В ЛНР заявили о планах наступления ВСУ на запорожском и лиманском направлениях
Житель Подмосковья неделю проходил со смертельно опасной травмой бедра
Врач перечислила простые способы укрепить иммунитет осенью
В Мариуполе сообщили о неудачной попытке атаки ВСУ
Опрос показал разочарование британцев политикой Лиз Трасс
iPhone 14 Plus провалился в продаже
В Белоруссии опровергли введение в стране режима КТО
Эрдоган объявил о создании газового хаба в Турции в кратчайшие сроки
Историк рассказал о связи гитлеровцев и бандеровцев
В МИД высказались о ядерных учениях НАТО близ России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.