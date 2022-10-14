Председателем Палаты депутатов Италии избрали поклонника Путина

Председателем Палаты депутатов Италии избрали представителя партии «Лига» Лоренцо Фонтану

Председателем Палаты депутатов парламента Италии избрали представителя правоцентристской партии «Лига», поклонника президента России Владимира Путина Лоренцо Фонтану, пишет газета Financial Times (FT).

Он набрал 222 голоса, получив поддержку в том числе партии «Братья Италии» Джорджии Мелони, которая, вероятно, может стать новым премьер-министром.

Фонтана считается ультраконсерватором. Он известен своей резкой критикой гомосексуализма, мигрантов и приветствием Brexit как начала новой эры, способной преобразовать ЕС. Также политика знают по заявлению, что Путин является «лучом света даже для нас на Западе».

В конце сентября стало известно, что на внеочередных парламентских выборах в Италии победу одержала правоцентристская коалиция, объединяющая партии «Братья Италии», «Лига», «Вперед, Италия» и «Мы, умеренные». Она получила более 44 процентов голосов избирателей. Главной политической силой страны становится правая партия «Братья Италии» во главе с Джорджей Мелони, набравшей более 26 процентов голосов.

