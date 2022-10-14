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16:48, 14 октября 2022Мир

Председателем Палаты депутатов Италии избрали поклонника Путина

Председателем Палаты депутатов Италии избрали представителя партии «Лига» Лоренцо Фонтану

Фото: Alessandra Tarantino / AP

Председателем Палаты депутатов парламента Италии избрали представителя правоцентристской партии «Лига», поклонника президента России Владимира Путина Лоренцо Фонтану, пишет газета Financial Times (FT).

Он набрал 222 голоса, получив поддержку в том числе партии «Братья Италии» Джорджии Мелони, которая, вероятно, может стать новым премьер-министром.

Фонтана считается ультраконсерватором. Он известен своей резкой критикой гомосексуализма, мигрантов и приветствием Brexit как начала новой эры, способной преобразовать ЕС. Также политика знают по заявлению, что Путин является «лучом света даже для нас на Западе». 

В конце сентября стало известно, что на внеочередных парламентских выборах в Италии победу одержала правоцентристская коалиция, объединяющая партии «Братья Италии», «Лига», «Вперед, Италия» и «Мы, умеренные». Она получила более 44 процентов голосов избирателей. Главной политической силой страны становится правая партия «Братья Италии» во главе с Джорджей Мелони, набравшей более 26 процентов голосов.

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Варвара Кошечкина
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