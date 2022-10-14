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20:32, 14 октября 2022Культура

Моргенштерн сообщил о блокировке почти всех его клипов

Рэпер Моргенштерн сообщил о блокировке почти всех его клипов на YouTube

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Российский рэпер Моргенштерн (внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов) сообщил в Telegram о блокировке почти всех его клипов на платформе YouTube.

«Мне только что заблокировали все мои клипы. Оставили только "Я когда-нибудь уйду" и Family», — написал музыкант.

По какой причине недоступны ролики артиста, пока неизвестно.

Ранее Моргенштерн рассказал о депрессии, с которой он столкнулся после отъезда из России. Он сказал, что «долгое время был в депрессухе некой», поэтому записывал грустные треки.

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Евгений Шульгин
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