Моргенштерн сообщил о блокировке почти всех его клипов

Рэпер Моргенштерн сообщил о блокировке почти всех его клипов на YouTube

Российский рэпер Моргенштерн (внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов) сообщил в Telegram о блокировке почти всех его клипов на платформе YouTube.

«Мне только что заблокировали все мои клипы. Оставили только "Я когда-нибудь уйду" и Family», — написал музыкант.

По какой причине недоступны ролики артиста, пока неизвестно.

Ранее Моргенштерн рассказал о депрессии, с которой он столкнулся после отъезда из России. Он сказал, что «долгое время был в депрессухе некой», поэтому записывал грустные треки.