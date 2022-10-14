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17:56, 14 октября 2022Культура

Моргенштерн рассказал о депрессии после отъезда из России

Рэпер Моргенштерн рассказал о депрессии после отъезда из России в ОАЭ

Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press

Рэпер Моргенштерн (внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов) рассказал о депрессии, с которой он столкнулся после отъезда из России. Музыкант появился в YouTube-шоу «Вписка».

Он сказал, что «долгое время был в депрессухе некой», поэтому записывал грустные треки. «Ты покупаешь дом за 160 миллионов, а тебя выгоняют из страны. Ты разводишься с женой, набираешь вес: смотришь в зеркало и себе не нравишься. У тебя больше нет концертов. У тебя забрали все твои любимые машины, твои любимые рестораны, ты даже не можешь слетать на родину в Уфу, повидать свою бабушку», — сказал он.

Моргенштерн добавил, что не надеется на концерты в России. По его словам, нигде в стране даже нельзя повесить афишу с его лицом. «Я кто? Враг государства? Что я сделал?» — спросил он.

В конце ноября 2021 года Моргенштерн уехал сначала в Белоруссию, а затем — в ОАЭ. Это произошло на фоне заявлений председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о том, что артист якобы торгует наркотиками в социальных сетях.

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Марина Погосян
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