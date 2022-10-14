В ЛНР заявили о планах наступления ВСУ на запорожском и лиманском направлениях

Представитель ЛНР заявил о планах наступления ВСУ на запорожском и лиманском направлениях

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут попытаться прорвать оборону союзных сил на запорожском и лиманском направлениях. О планируемом наступлении украинских военных сообщает ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур Луганской Народной республики (ЛНР).

«Не исключены попытки ВСУ в ближайшие дни прорвать нашу оборону на запорожском и лиманском направления», — заявил собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время союзные силы работают авиацией и артиллерией по местам наибольшей концентрации противника на данных участках фронта.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России отразили попытки наступления ВСУ на николаево-криворожском направлении. По его словам, атака ВСУ велась в районе населенных пунктов Пятихатки, Костромка, Правдино и Безводное. «Все атаки отражены. Уничтожено более 110 украинских военнослужащих, 21 боевая бронированная машина и 12 специальных автомобилей», — сообщил представитель оборонного ведомства.