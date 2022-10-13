Объявлено об отражении наступления ВСУ на николаево-криворожском направлении

Минобороны объявило об отражении наступления ВСУ на николаево-криворожском направлении

Вооруженные силы (ВС) России отразили попытки наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на николаево-криворожском направлении. Об этом на ежедневном брифинге сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Атака ВСУ велась в районе населенных пунктов Пятихатки, Костромка, Правдино и Безводное. По словам Конашенкова, ВС России уничтожили более 110 солдат ВСУ и десятки единиц техники.

«Все атаки отражены. Уничтожено более 110 украинских военнослужащих, 21 боевая бронированная машина и 12 специальных автомобилей», — сообщил представитель оборонного ведомства.

По уточненным данным Минобороны, с 24 февраля российские военные уничтожили 6529 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

Днем ранее Минобороны сообщило о попытке контратаки ВСУ силами трех ротных тактических групп в районе села Новомайорское и поселков Степное и Никольское в Донецкой народной республике (ДНР). В результате Вооруженные силы России уничтожили более 30 бойцов ВСУ, один танк и три бронемашины.

