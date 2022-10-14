Овечкин на старте сезона показал худшую результативность в карьере в НХЛ

Овечкин на старте сезона-2022/2023 показал худшую результативность в карьере в НХЛ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин на старте сезона-2022/2023 показал худшую результативность в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Статистика представлена на сайте лиги.

В первых двух мачтах сезона капитан «Вашингтона» не отметился результативными действиями и не набрал очков. Показатель полезности Овечкина по итогам первых встреч составил «-3».

Овечкин второй раз в карьере получил отрицательный показатель полезности. На старте сезона--2016/2017 форвард также не набрал очков, однако его результативность была оценена в «-1».

Ранее россиянин оценил участие в восемнадцатом сезоне НХЛ.«Я до сих пор не могу в это поверить. Время летит», — заявил Овечкин. Он подчеркнул, что его команда постарается набирать очки в каждом матче, и назвал целью «Вашингтона» выход в плей-офф Кубка Стэнли.

В прошлом сезоне Овечкин записал на свой счет 90 очков в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги и является лучшим европейским хоккеистом по этому показателю. Россиянин, поразивший ворота соперников 780 раз, уступает Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы, и его соотечественнику Горди Хоу (801 гол).