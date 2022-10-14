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00:49, 14 октября 2022Экономика

«Роснефть» подала в суд на правительство Германии

Handelsblatt: «Роснефть» подала в суд на правительство Германии из-за передачи активов

Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press

«Роснефть» подала в суд на правительство Германии из-за передачи Федеральному сетевому агентству (BNA) в доверительное управление своих немецких дочерних компаний. Об этом сообщает Handelsblatt, со ссылкой на юридическую фирму Malmendier Legal, нанятую «Роснефтью» для судебного процесса.

По данным издания, иск и-за передачи активов был подан в федеральный административный суд в Лейпциге в четверг, 13 октября.

В сентябре правительство ФРГ передало Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing, структуры «Роснефти», в доверительное управление Федеральному сетевому агентству (BNA). Таким образом, агентство получило контроль над Rosneft Deutschland и над соответствующей долей в трех нефтеперерабатывающих заводах — PCK Schwedt, MiRo и Bayernoil.

«Роснефть» назвала передачу своих активов под управление регулятора Германии незаконным и нарушающим принципы рыночной экономики и цивилизации. Компания отметила, что решение властей Германии означает безвозвратную утрату активов, и предупредила о намерении разработать возможные меры защиты акционеров, в том числе обращение в суд.

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Марина Совина
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