Психолог посоветовала не кричать на заставшего родителей за сексом ребенка

Психолог Макухина: родителям нельзя кричать на ребенка, если он застал их во время секса

Родителям сложно сохранять спокойствие, когда ребенок застал их во время секса, однако кричать на него нельзя, считает детский клинический психолог Мария Макухина. В беседе с «Лентой.ру» она посоветовала другой выход из щекотливой ситуации.

По словам Макухиной, родителям необходимо взять себя в руки и успокоиться. Ни в коем случае не следует выкрикивать: «Немедленно закрой дверь», «Выйди вон», «Что ты тут шастаешь», иначе он подумает, что происходит нечто неправильное, страшное и агрессивное. Нельзя перекладывать вину на ребенка, но и делать вид, что ничего не происходит, тоже не стоит.

В зависимости от возраста, дети при виде полового акта могут испытывать разные эмоции: дошкольники — страх, дети постарше и подростки — отвращение. Если ребенок младше трех лет, психолог советует спокойно объяснить ему, что все в порядке, и приготовиться ответить на его вопросы.

Дети постарше обычно уже осведомлены о сексуальности и о различиях между мужчиной и женщиной, продолжила Макухина. По ее словам, в возрасте пяти-шести лет родителям самим стоит инициировать разговор с детьми на эти темы: пусть лучше ребенок получит информацию от них, чем в искаженном виде от сверстников или из интернета.

Семилетнего ребенка уже не отвлечь и не переключить, если он увидел родителей в необычной ситуации. Он все равно будет спрашивать, что же это все-таки было? Здесь очень важно на доступном для его возраста уровне донести до него информацию, чтобы «снять» тревогу и страх. Можно спокойно сказать, что это естественный процесс для двух любящих друг друга мамы и папы Мария Макухина детский клинический психолог клиники «Фэнтези»

С подростками можно разговаривать более свободно — они в этом возрасте и так уже знают о сексе, отметила психолог. Поскольку им не следовало видеть такой интимный процесс между родителями, это прекрасный повод поговорить о соблюдении границ и безопасности половых контактов.

Вы можете говорить с подростком открыто, спокойно и естественно, но без физиологических подробностей. Это поможет ему сохранить доверие к вам. И у него не сформируется ощущение, что секс — нечто стыдное, грязное, отвратительное Мария Макухина детский клинический психолог клиники «Фэнтези»

Ранее психолог Виктория Брызгалина рассказала, как правильно разговаривать с детьми о сексе, если они неожиданно задают вопросы в лоб. Специалистка посоветовала называть все своими именами, не стесняясь произносить названия половых органов.