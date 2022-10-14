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06:39, 14 октября 2022Мир

В Евросоюзе оценили угрозы Борреля в адрес России

Корреспондент WSJ Норман: в ЕС заявили об отсутствии у Борреля полномочий угрожать России
СюжетРоссия и НАТО:
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: РИА Новости

Угрозы в адрес Москвы от главы евродипломатии Жозепа Борреля не являются официальной позицией Евросоюза (ЕС). Об этом сообщил журналист The Wall Street Journal Лоуренс Норман со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата.

Боррель не обладал полномочиями заявлять о вариантах ответа, не имея на то возможностей и права применения. Поэтому мы можем только недоумевать

Лоуренс НорманЖурналист The Wall Street Journal

Ответ Европы

13 октября глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что в случае ядерной атаки России по территории Украины ЕС обязательно ответит на это с использованием неядерных вооружений.

Глава евродипломатии отметил, что ЕС отказался от идеи вступаться за Украину в возможном ядерном конфликте с Россией, и пригрозил, что Европа гарантирует мощный неядерный ответ в случае подобной атаки, который «приведет к уничтожению российской армии».

Ядерное нападение на Украину вызовет ответ ЕС, США и НАТО. Он не будет ядерным, но его мощь с военной точки зрения будет велика

Жозеп БоррельГлава дипломатии Евросоюза

Также Боррель резко раскритиковал европейских дипломатов за медлительность и неэффективность и за то, что те не сумели предвидеть начало российской спецоперации на Украине.

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Сегодня

Реакция России

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал паранойей заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о российском ядерном ударе.

Он считает, что ядерный удар по Украине приведет к неядерному удару НАТО и Европы по России. В результате Москва нанесет встречный ядерный ответ по странам Североатлантического альянса, что приведет к ядерной зиме на планете. По словам Медведева, западным государствам безразлична Украина.

Они не хотят впрягаться за них по полной. А уж тем более погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги уж точно не собираются

Дмитрий МедведевЗампред Совета безопасности России

Помимо вопроса о ядерном ударе, российский политик иронично высказался о самом Жозепе Борреле, назвав его «увядшей брюссельской капустой».

Есть обиженная ливерная колбаса. Это герр Шольц [канцлер Германии Олаф Шольц]. А есть увядшая брюссельская капуста. Это сеньор Боррель

Дмитрий МедведевЗампред Совета безопасности России
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Оружие НАТО

4 октября глава правящей партии Польши «Право и справедливость» (Prawo i Sprawiedliwość, PiS) Ярослав Качиньский предложил разместить в стране ядерное оружие НАТО.

По словам Качиньского, вопрос участия Польши в программе Nuclear sharing уже поднимался во время переговоров. В рамках этой программы европейские страны, входящие в Североатлантический альянс, размещают и хранят американское ядерное оружие.

Даже когда мы были в оппозиции, то поднимали этот вопрос с сенаторами США. Я поднимал этот вопрос недавно. Тогда ответ был опосредованный, и он не был положительным. Если у президента есть информация, которой у меня нет, что путь открыт, то я это полностью поддерживаю, считаю, что это очень хорошее решение

Ярослав Качиньский Глава правящей партии Польши «Право и справедливость»

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей подчеркнул, что Минск может предпринять жесткие ответные шаги на размещение Польшей ядерного оружия. Конфликты с соседними государствами всегда следует стараться урегулировать в духе диалога, отметил Макей.

Оружие России
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Юлия Мискевич
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