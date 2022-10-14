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21:34, 14 октября 2022Экономика

Британия значительно увеличит объемы поставок американского СПГ

Великобритания ведет переговоры о значительном увеличении поставок СПГ из США

Фото: Issei Kato / Reuters

Власти Великобритании ведут переговоры с крупными производителями сжиженного природного газа (СПГ) из США в попытке значительно увеличить объемы поставок и укрепить энергетическую безопасность страны, сообщает Sky News.

По данным телеканала, правительство обсуждает данный вопрос с американскими компаниями Cheniere Energy и Venture Global LNG. Источники рассказали, что переговоры находятся на детальной стадии, однако не исключено, что стороны в итоге так и не придут к соглашению. В случае достижения договоренностей стоимость сделки составит не менее нескольких сотен миллионов фунтов и, вероятнее всего, продлится не менее двух лет.

Ранее вице-премьер России Александр Новак оценил снижение добычи газа в России в 2022 году. По его словам, спад производства может достичь десяти процентов.

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Марина Совина
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