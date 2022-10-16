«Спутник V» назван самым экспортируемым препаратом за всю историю России

Гендиректор РФПИ Дмитриев назвал «Спутник V» самым экспортируемым препаратом России

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал «Спутник V» самым экспортируем препаратом за всю историю России. Об этом он сообщил в интервью Сергею Брилеву на телеканале «Россия 24».

«Безусловно, "Спутник" стал самым экспортируемым препаратом за всю историю России. РФПИ создал такую виртуальную фармкомпанию буквально за несколько месяцев и сумел продать на экспорт "Спутник" более чем на 1,3 миллиарда долларов, фактически увеличив экспорт вакцинных препаратов в 20 раз только за счет экспорта "Спутника"», — отметил глава РФПИ.

Клинические испытания препарата были проведены в Объединенных Арабских Эмиратах, что, по словам Дмитриева, «стало знаком качества не только для Ближнего Востока, но и для многих стран в мире». Российская вакцина была зарегистрирована в 70 государствах.

Ранее стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций видит интерес большого количества стран именно к назальной форме вакцины «Спутник V».