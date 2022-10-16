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13:01, 16 октября 2022Россия

«Спутник V» назван самым экспортируемым препаратом за всю историю России

Гендиректор РФПИ Дмитриев назвал «Спутник V» самым экспортируемым препаратом России

Фото: Татьяна Горд / Коммерсантъ

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал «Спутник V» самым экспортируем препаратом за всю историю России. Об этом он сообщил в интервью Сергею Брилеву на телеканале «Россия 24».

«Безусловно, "Спутник" стал самым экспортируемым препаратом за всю историю России. РФПИ создал такую виртуальную фармкомпанию буквально за несколько месяцев и сумел продать на экспорт "Спутник" более чем на 1,3 миллиарда долларов, фактически увеличив экспорт вакцинных препаратов в 20 раз только за счет экспорта "Спутника"», — отметил глава РФПИ.

Клинические испытания препарата были проведены в Объединенных Арабских Эмиратах, что, по словам Дмитриева, «стало знаком качества не только для Ближнего Востока, но и для многих стран в мире». Российская вакцина была зарегистрирована в 70 государствах.

Ранее стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций видит интерес большого количества стран именно к назальной форме вакцины «Спутник V».

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Анастасия Астахова
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