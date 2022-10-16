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16:18, 16 октября 2022Россия

В Херсонской области заявили о планах России «поставить мат» Украине этой зимой

Стремоусов заявил, что Россия «поставит мат» украинским властям этой зимой

Фото: Russian Defense Ministry Press Service / AP

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о том, Россия «поставит мат» украинским властям уже этой зимой. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Политик обратился к жителям Украины: «Мы еще раз напоминаем всем тем, кто сегодня проживает на территории Украины, думает про победу укровермахта. Скажу объективно: это невозможно. В ближайшее время Россия поставит мат всей этой системе, и это уже состоится этой зимой».

Стремоусов добавил, что энергетические ресурсы Украины зависят от Запада, в то время, как «Россия в этом плане мощна и, фактически, безгранична».

В воскресенье, 16 октября, в Минобороны России сообщили о том, что за сутки на николаево-криворожском направлении было уничтожено более 350 украинских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России в течение суток наносили удары высокоточным оружием по военным объектам и системам энергетики Украины.

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Анастасия Астахова
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