В Минобороны сообщили об уничтожении более 350 украинских военных

Минобороны России сообщило об уничтожении более 350 украинских военных и 11 танков

За сутки на николаево-криворожском направлении было уничтожено более 350 украинских военнослужащих и 11 танков. Об этом сообщили в воскресенье, 16 октября, в Минобороны России.

«Всего за сутки на николаево-криворожском направлении уничтожено более 350 украинских военнослужащих, 11 танков, 18 боевых бронированных машин, восемь единиц специальной автомобильной техники и два орудия полевой артиллерии», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее 16 октября в Минобороны рассказали о поражении трех украинских пунктов управления. Отмечалось, что они находились в районах населенных пунктов Коровий Яр и Никифоровка Донецкой народной республики и Новоосиново Харьковской области.

Перед этим представители ведомства заявили, что российские войска в течение суток наносили удары высокоточным оружием по системам энергетики и военным объектам Украины. Как уточнили в министерстве, все цели ударов были достигнуты.