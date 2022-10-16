Минобороны сообщило о поражении трех украинских пунктов управления

Минобороны России сообщило о поражении за сутки трех украинских пунктов управления

Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия за сутки поразили три украинских пункта управления. Об этом в воскресенье, 16 октября, сообщили в Минобороны России.

Представители ведомства отметили, что украинские пункты управления находились в районах населенных пунктов Коровий Яр и Никифоровка Донецкой народной республики (ДНР) и Новоосиново Харьковской области.

Также стало известно о поражении 42 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живой силы и военной техники в 141-м районе. Кроме того, было уничтожено пять складов боеприпасов в ДНР, Херсонской области и на территории судоремонтного завода в Запорожье.

Ранее 16 октября в Минобороны рассказали о попытке Вооруженных сил Украины прорвать оборону на криворожском направлении. Уточнялось, что подразделения российской армии удержали позиции, нанеся значительные потери украинской стороне.

Также представители ведомства заявили, что российские войска в течение суток наносили удары высокоточным оружием по военным объектам и системам энергетики Украины. Подчеркивалось, что все цели ударов были достигнуты.