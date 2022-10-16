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14:16, 16 октября 2022Россия

Минобороны сообщило о попытке прорыва ВСУ на криворожском направлении

Минобороны РФ: до трех батальонов ВСУ пытались прорвать оборону в Херсонской области

Фото: РИА Новости

За последние сутки на криворожском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались прорвать оборону. Об этом сообщили в Министерстве обороны России в воскресенье, 16 октября.

Отмечается, что противник силами до трех батальонов предпринял попытку прорыва обороны в районе населенных пунктов Кошара и Пятихатки Херсонской области. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что подразделения российской армии удержали позиции в ходе ожесточенных боев нанесли значительные потери украинской стороне. «Уничтожено более 250 украинских военнослужащих, 11 танков, 14 боевых бронированных машин и два орудия полевой артиллерии», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России в течение суток наносили удары высокоточным оружием по военным объектам и системам энергетики Украины. В Минобороны России заявили о достижении целей ударов по энергообъектам на Украине.

Также в ведомстве рассказали, что на купянском направлении силами российской артиллерии была сорвана попытка наступления 92-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих.

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Варвара Кошечкина
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