Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:02, 16 октября 2022Россия

Минобороны заявило о сорванной попытке наступления ВСУ на купянском направлении

Минобороны заявило о сорванной попытке наступления бригады ВСУ на купянском направлении
СюжетМинобороны:

Фото: РИА Новости

На купянском направлении силами российской артиллерии была сорвана попытка наступления 92-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, наступление планировалось в районе населенного пункта Берестовое в Харьковской области. «Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, 5 боевых бронированных машин и 3 пикапа с крупнокалиберными пулеметами», — говорится в сообщении.

Кроме того, Минобороны заявило об уничтожении трех американских гаубиц М777 в районе населенного пункта Загрызово.

Ранее ведомство сообщало, что ВСУ трижды пытались атаковать позиции российских войск на купянском направлении. Там подчеркнули, что все попытки Киева атаковать российские позиции оказались безуспешными.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Анонсировано совещание Путина с членами Совбеза России
Стало известно решение по допуску россиян к Европейским играм 2023 года
Минобороны сообщило о попытке прорыва ВСУ на криворожском направлении
В Херсонской области российские войска отразили атаку ВСУ
В Госдуме ответили на заявление Маска по финансированию Starlink на Украине
Минобороны отчиталось о достижении целей ударов ВС России по объектам на Украине
Российские войска остановили в ДНР штурмовой отряд ВСУ
В Госпогранслужбе Украины заявили о задержании до 30 лиц на границах ежедневно
Минобороны заявило о сорванной попытке наступления ВСУ на купянском направлении
Дмитрий Маликов назвал качества настоящего москвича
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.