Минобороны заявило о трех попытках атаки ВСУ на купянском направлении
Вооруженные силы Украины (ВСУ) трижды пытались атаковать позиции российских войск на купянском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
Там подчеркнули, что все попытки Киева атаковать российские позиции оказались безуспешными. «На дальних подступах огнем российской артиллерии выдвигавшиеся подразделения ВСУ были остановлены и рассеяны», — объяснили в ведомстве.
В результате неудачной атаки Украина потеряла до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре пикапа.
13 октября министерство обороны отчиталось об отражении наступления Украины на трех направлениях — краснолиманском, николаево-криворожском и харьковском.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. Такое решение принято в связи с необходимостью сохранить суверенитет и целостность России, объяснил глава государства в ходе телеобращения.