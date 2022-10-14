Минобороны заявило о трех попытках атаки ВСУ на купянском направлении

Минобороны заявило, что ВСУ трижды атаковали позиции России на купянском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) трижды пытались атаковать позиции российских войск на купянском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там подчеркнули, что все попытки Киева атаковать российские позиции оказались безуспешными. «На дальних подступах огнем российской артиллерии выдвигавшиеся подразделения ВСУ были остановлены и рассеяны», — объяснили в ведомстве.

В результате неудачной атаки Украина потеряла до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре пикапа.

13 октября министерство обороны отчиталось об отражении наступления Украины на трех направлениях — краснолиманском, николаево-криворожском и харьковском.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. Такое решение принято в связи с необходимостью сохранить суверенитет и целостность России, объяснил глава государства в ходе телеобращения.