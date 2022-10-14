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14:19, 14 октября 2022Россия

Минобороны заявило о трех попытках атаки ВСУ на купянском направлении

Минобороны заявило, что ВСУ трижды атаковали позиции России на купянском направлении

Фото: Russian Defense Ministry Press Service / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) трижды пытались атаковать позиции российских войск на купянском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там подчеркнули, что все попытки Киева атаковать российские позиции оказались безуспешными. «На дальних подступах огнем российской артиллерии выдвигавшиеся подразделения ВСУ были остановлены и рассеяны», — объяснили в ведомстве.

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В результате неудачной атаки Украина потеряла до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре пикапа.

13 октября министерство обороны отчиталось об отражении наступления Украины на трех направлениях — краснолиманском, николаево-криворожском и харьковском.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. Такое решение принято в связи с необходимостью сохранить суверенитет и целостность России, объяснил глава государства в ходе телеобращения.

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Анастасия Шейкина
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