Нидерланды проведут конференцию по восстановлению Украины

МИД Нидерландов в Гааге организует конференцию по восстановлению Украины

МИД Нидерландов собирается организовать конференцию по вопросу восстановления Украины 19 октября в Гааге. Об этом пишет РИА Новости.

В заявлении ведомства говорится, что целью мероприятия является совместная встреча компаний и организаций, которые хотят поучаствовать в восстановлении Украины после завершения конфликта.

На конференции затронут тему запуска платформ государственно-частного партнерства в сельском хозяйстве, водном хозяйстве и здравоохранении.

Ранее главы МИД стран Евросоюза одобрили предоставление Украине шестого транша военной помощи на сумму 500 миллионов евро, а также одобрили запуск тренировочной программы для украинских военных.