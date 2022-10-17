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16:29, 17 октября 2022Россия

Володин назвал отсутствие геев в Госдуме одной из причин выхода России из ПАСЕ

Володин заявил, что одной из причин выхода России из ПАСЕ стало отсутствие геев в Госдуме
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Отсутствие геев в Госдуме и Совете Федерации стало одной из причин выхода России из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, во время членства России в ПАСЕ они с вице-спикером Петром Толстым получили формуляр, согласно которому Госдума и Совфед в приоритетном порядке должны были направить на заседание представителей ЛГБТ-сообщества. «Но у нас их нет, — сказал Володин. — Поэтому мы этот формуляр не заполняли».

Он подчеркнул, что это послужило одним из оснований, «чтобы сказать "до свидания" ПАСЕ».

Ранее в Госдуме прошли слушания по законопроекту об ответственности за ЛГБТ-пропаганду. Володин заявил, что ему поступило большое количество обращений с просьбой принять закон, защищающий традиционные семейные ценности.

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19 июля депутат Госдумы Николай Бурляев выразил надежду, что законопроект будет принят несмотря на противодействие «голубого лобби» во власти. Он также отметил, что в появлении в стране ЛГБТ и «всей мерзости» виноват первый президент постсоветской России Борис Ельцин.

8 июля Володин предложил ввести в России запрет «пропаганды нетрадиционных ценностей». Он подчеркнул, что после выхода страны из Совета Европы требования узаконить однополые браки ушли в прошлое. 18 июля стало известно, что в Госдуму внесли законопроект, согласно которому планируется запретить распространение сведений, содержащих пропаганду нетрадиционных отношений в СМИ.

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Константин Лысяков
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