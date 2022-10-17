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08:32, 17 октября 2022Силовые структуры

Пожилого россиянина арестовали за убийство двоих собутыльников в общежитии

В Иркутский области суд поместил в СИЗО пенсионера, зарезавшего двоих друзей в общежитии

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Иркутской области суд поместил в СИЗО 63-летнего россиянина за убийство 37-летнего мужчины и его 30-летней подруги. Об этом в понедельник, 17 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 10 октября фигурант выпивал с друзьями в комнате общежития на Судостроительной улице. Когда вечером товарищ со знакомой легли спать, мужчина взял нож и несколько раз ударил им потерпевших, нанеся смертельные ранения.

Правоохранители задержали обвиняемого на следующий день. Он заявил, что зарезал собутыльников, так как один из них угрожал ему расправой, чем разозлил фигуранта.

По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «а» части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

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Екатерина Власова
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