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22:18, 18 октября 2022Бывший СССР

Еще в двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В Полтавской и Одесской областях Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters

Власти Одесской и Полтавской областей сообщили об объявлении воздушной тревоги. Их слова приводит РИА Новости.

Ранее стало известно, что на всей территории Украины вновь была объявлена воздушная тревога. Заместитель руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко допустил вероятность веерных отключений электроэнергии в стране.

Утром 18 октября сообщалось о взрывах в Киеве. Также уточнялось, что после произошедшего в одном из районов города начались перебои со светом.

В ночь на вторник, 18 октября, в Киеве объявили воздушную тревогу. Кроме того, тревога была объявлена в Днепропетровской области и на подконтрольной властям Украины территории Запорожской области.

Также 18 октября мэр Кривого Рога Александр Вилкул заявил о взрывах в городе. По его словам, они произошли в северной части города.

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Варвара Кузьмина
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