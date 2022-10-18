Российские мобилизованные пожаловались в аптеки на качество жгутов

«Известия»: мобилизованные пожаловались в Ассоциацию независимых аптек на качество жгутов

Мобилизованные в России направили жалобы в Ассоциацию независимых аптек на китайские жгуты Meridian, которые были куплены перед их отправкой в часть. Многих резервистов не устраивает их качество, пишут пишут «Известия».

Мобилизованные отметили, что жгуты вызывают быстрый некроз тканей рук и ног. В организации пояснили, что по просьбам призывников было направлено обращение в Росздравнадзор для организации проверки этой марки. В ведомстве пообещали в скором времени назначить экспертизу.

Специалисты предположили, что проблема может заключаться не в самих жгутах. По их словам, сами резервисты могут допускать ошибки при использовании перевязочных материалов.

Набравшись невнятных советов из интернета, резервисты скупают жгуты, не предназначенные для остановки кровотечения, указали специалисты.

Ранее родственники мобилизованных россиян рассказали «Ленте.ру», что потратились на экипировку и медикаменты.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в регионах с 21 сентября.