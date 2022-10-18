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07:54, 18 октября 2022Интернет и СМИ

Журналистка пожаловалась на потерю работы и угрозы после фильма о Донбассе

Французская журналистка Боннель заявила о потере работы и угрозах после фильма о Донбассе

Фото: Unsplash.com

Французская журналистка Анн-Лор Боннель пожаловалась на потерю работы и поступающие угрозы после выхода ее фильма о Донбассе. Ее слова приводит РИА Новости.

Документальную ленту обозреватель снимала с 24 февраля по 11 марта 2022 года. Когда она вернулась на родину, заинтересованные в ее кадрах люди больше не появились, поэтому кино было опубликовано в интернете.

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После этого Боннель заявила, что потеряла работу в парижском университете, где преподавала в течение 15 лет. Руководство отказалось продлить с ней контракт, это было связано не напрямую с фильмом, но с ее пребыванием на Украине.

«В электронном письме из университета меня уведомили, что я больше не соответствую ценностям университета, поэтому они не могут позволить мне продолжить работу», — рассказала журналистка.

Она добавила, что поездка на Украины отразилась и на ее безопасности, ей стали поступать угрозы, поэтому Боннель пришлось долго «жить в тени».

В мае французская журналиста Анн-Лор Боннель привела на неформальном заседании Совета Безопасности ООН показания очевидцев преступлений полка «Азов» (террористическая организация запрещена в России). В частности, было представлено интервью одного из жителей Мариуполя, который рассказал, что украинские военные занимали жилые дома, не выпускали горожан и избивали их.

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Марина Совина
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