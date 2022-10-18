Власти раскрыли новые данные о состоянии пострадавших при падении Су-34 в Ейске

Вице-губернатор Кубани заявила, что трое пострадавших при падении Су-34 лежат в реанимации

Трое пострадавших при падении Су-34 возле жилого дома в Ейске Краснодарского края лежат в реанимации в состоянии средней тяжести. Данные об их состоянии раскрыла вице-губернатор Кубани Анна Минькова в Telegram.

По информации властей, в Ейской центральной больнице находятся 15 пострадавших, среди которых две беременные женщины и трое детей. «Сейчас решаем вопрос с транспортировкой беременных в Перинатальный центр Краснодара. После осмотра врача в пункте временного размещения 4 пациентов перевели в ЦРБ с гипертоническим кризом и отравлением угарным газом», — написала Минькова.

Она добавила, что с пострадавшими продолжают работать 20 психологов. На данный момент специалисты осмотрели 91 человека.