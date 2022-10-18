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16:15, 18 октября 2022Силовые структуры

Росгвардейцы уничтожили неразорвавшиеся снаряды ВСУ под Херсоном

Под Херсоном росгвардейцы уничтожили снаряды ВСУ мощностью 200 кг в тротиловом эквиваленте

В Херсонской области росгвардейцы уничтожили боеприпасы Вооруженных сил Украины (ВСУ) общей мощностью более 200 килограммов в тротиловом эквиваленте. Об этом во вторник, 18 октября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, во время проведения инженерной разведки местности российские силовики нашли пять неразорвавшихся снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» и 40 артиллерийских снарядов калибром 122 миллиметра.

После этого они были уничтожены инженерно-техническими подразделениями на специальной площадке вдали от городов и дорог.

Взрывные работы попали на видео. Они проводились с соблюдением необходимых мер безопасности.

14 октября сообщалось, что Росгвардия задержала пособника ВСУ в Херсонской области за передачу сведений о Вооруженных силах России.

Елизавета Новикова
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