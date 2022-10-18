Представитель Эрдогана Калын заявил о гарантиях США по выходу агропродукции РФ на рынки

Турция получила гарантии США по выходу российской агропродукции на рынки, призвав Вашингтон обнародовать это. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, сообщает РИА Новости.

«В беседах с нашими американскими партнерами, в частности, с моим коллегой [советником по национальной безопасности США Джейком] Салливаном говорили, что необходимо дать гарантии. Они сказали, что такие гарантии дают. Мы предложили обнародовать это как ООН, так и РФ, чтобы снять вопросы», — пояснил Калын.

Также он добавил, что Турция совместно с ООН продолжают обсуждать с Россией этот вопрос, подчеркнув, что «продление сделки на шесть месяцев или на год было бы идеальным».

По словам Калына, Турция надеется на положительный ответ Москвы по продлению сделки.

Ранее Ибрагим Калын сообщил о невозможности переговоров президента России Владимира Путина и презедента Украины Владимира Зеленского. «На данный момент таких предпосылок нет», — заявил он.

