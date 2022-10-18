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15:52, 18 октября 2022Ценности

Названы три безопасные для волос прически

Редакторы Woman's Day назвали низкий хвост безопасной для волос прической

Фото: Unsplash

Редакторы портала Woman's Day назвали три безопасные для волос прически. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

Так, по мнению экспертов, низкие хвосты меньше всего травмируют локоны, поскольку их не надо укладывать посредством горячих инструментов. Однако для фиксации волос лучше использовать ленту и резинку в виде спирали.

Кроме того, безопасной прической считаются пучки, заколотые с помощью заколки-крабика. Отмечается, что данный аксессуар был особенно популярен в 1990-х годах. На текущий момент специалисты рекомендуют обратить внимание на пластиковые зажимы. Подобные крабики в отличие от металлических не ломают и не вырывают пряди, поясняют авторы материала.

В заключение журналисты призвали читательниц издания присмотреться к свободным косам. По их словам, упомянутая прическа защищает локоны от повреждений и стимулируют их рост. Так, во время техники плетения «ореол» (крупная коса, расположенная вокруг головы — прим. Ленты.ру) выполняется так называемый массаж волосяных фолликулов, влияющий на их здоровое состояние.

В сентябре российский стилист Вадим Носиков перечислил прически, с помощью которых можно замаскировать грязные волосы. По словам специалиста, скрыть грязные пряди можно посредством небрежного пучка.

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Мария Винар
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