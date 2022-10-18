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17:41, 18 октября 2022Ценности

Пять моделей сапог из 2000-х годов вновь вернулись в моду

Marie Claire: популярные в 2000-х годах сапоги из лакированной кожи вновь вернулись в моду

Фото: Ramiro Mendes / Unsplash

Редакторы журнала Marie Claire назвали пять моделей сапог из 2000-х годов, которые вновь вернулись в моду. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

В первую очередь эксперты выделили сапоги из блестящей лакированной кожи, которые были особенно популярны в эпоху нулевых. По их словам, данная обувь отлично сочетается с джинсовыми юбками и трикотажными платьями.

Помимо прочего, в списке оказались сапоги, оформленные острым мысом и очень тонким каблуком. Подобный вариант рекомендуется носить с юбкой длины миди или мини, с джинсами или узкими брюками, заправленными внутрь, отмечают специалисты.

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Вдобавок снова актуальными стали модели с облегающим голенищем, квадратным мысом и широким каблуком. В первом случае такие сапоги подчеркнут стройность ног, а во втором — подойдут для повседневных образов, поскольку они являются практичными и обеспечивают комфорт во время носки.

В заключение авторы обратили внимание читательниц издания на модели со сборками. На данный момент в моде сапоги на плоском ходу и небольшом устойчивом каблуке, считают журналисты.

В июле дизайнеры бренда You Wanna перечислили самые провокационные тренды 2000-х годов, которые вновь вернулись в моду. По словам специалистов, одной из главных тенденций нулевых являлась агрессивная сексуальность со стремлением демонстрировать как можно больше участков обнаженного тела. Данный тренд прослеживается и сейчас, поскольку прозрачные платья из сетки, одежда с пайетками и микроюбки из денима и других материалов вошли в список актуальных вещей текущего сезона.

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Мария Винар
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