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09:11, 18 октября 2022Россия

Автобус с пассажирами опрокинулся на трассе в Новой Москве

Три человека пострадали после опрокидывания автобуса на трассе в Новой Москве

Фото: Artem Sobolev / Globallookpress.com

Три человека пострадали после опрокидывания пассажирского автобуса на трассе в Новой Москве. Об этом сообщает во вторник, 18 октября, РЕН ТВ.

Еще один человек после ДТП оказался заблокирован в салоне общественного транспорта. По сведениям телеканала, всего в автобусе находилось 25 пассажиров.

Автобус опрокинулся, когда направлялся по Киевскому шоссе в сторону Москвы.

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Анна Щербакова
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