В сети удивились качеству свадебного платья невесты за три тысячи рублей

Качество платья Shein за три тысячи рублей удивило подписчиков невесты в TikTok

Блогерша с никнеймом @_shenayb (настоящее имя неизвестно) приобрела дешевое свадебное платье в сети и удивила подписчиков его высоким качеством. Соответствующими кадрами она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

В ролике героиня материала рассказала, что заказала наряд на сайте китайского интернет-магазина Shein за 46 фунтов стерлингов (три тысячи рублей). «Я не собиралась тратить на вещь 20 тысяч фунтов стерлингов (более миллиона рублей)», — заявила невеста и сообщила, что таким образом сэкономила крупную часть отложенных на подготовку к свадьбе средств.

На размещенных кадрах инфлюэнсерша позирует в атласной комбинации на тонких бретелях, которая дополнена длинным шлейфом и открытой спиной. Видно, что на платье отсутствуют торчащие нитки, поскольку все швы выполнены добросовестно.

Пользователи сети оценили свадебный наряд и выразили свое восхищение невестой в комментариях. «Вы очень красивая», «Супер», «Просто потрясающее платье», — написали они.

Ранее в октябре стало известно о блогерше из США, которая сшила свадебное платье за 11 часов до торжества. Невеста рассказала, как осталась без наряда за две недели до события и обратилась к портному, который успел изготовить вещь накануне праздника.