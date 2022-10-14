Сшитое за несколько часов до свадьбы платье невесты удивило пользователей сети

Блогерше Андреа Преста из США сшили свадебное платье за 11 часов до торжества

Невеста Андреа Преста из США, оставшаяся без платья за две недели до свадьбы, обратилась к портной, которая успела сшить наряд за 11 часов до торжества. Соответствующей историей блогерша поделилась в своем TikTok-аккаунте.

В ролике пользовательница соцсети рассказала, что заказала свадебное платье за полгода до события, однако оно пришло слишком поздно и не подошло ей по размеру. Когда до праздника оставалось две недели, девушка решила создать для себя новый образ. Невеста отправилась в Нью-Йорк за нужной тканью, а затем привезла ее в свой родной город Филадельфию и передала швее. Героиня материала призналась, что ей пришлось помогать портной, вырезая каждую аппликацию на цветочном кружеве. «Должно быть, я приезжала на примерку платья раз 15, и это было очень непросто», – пожаловалась она.

За несколько часов до свадьбы платье было готово, и результат работы швеи удивил подписчиков. «Вау, ваше платье выглядело идеально», «Потрясающе получилось, ты безумно смелая, раз решилась на такое!», «Очень красиво», — высказались они в комментариях к видео.

В сентябре дизайнер Рабия Халилли назвала россиянкам главные ошибки при выборе свадебного платья. Эксперт порекомендовала не выбирать наряд за полгода до свадьбы и не тратить на его поиск много времени. По словам модельера, с каждым новым салоном невесты все дальше будут уходить от первоначальной концепции и тех вариантов, что понравились вначале.