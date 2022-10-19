В США раскрыли детали плана по потолку цен на нефть

Reuters: в Минфине США заявили, что потолок цен на нефть не затронет страны ОПЕК

Введение потолка цен на нефть из России, о котором договорились государства «Большой семерки», не затронет страны-участницы ОПЕК. Детали плана раскрыл агентству Reuters представитель Министерства финансов США.

Цель меры заключается в ограничении доходов Москвы от продаж нефти и не касается других производителей, поскольку приостановка добычи приведет к резкому повышению стоимости топлива, объяснил он. Источник добавил, что Вашингтон обратился к представителям стран организации, заверив, что ограничение их не затронет.

Агентство отметило, что соответствующие обращение к ОПЕК может улучшить отношения между США и Саудовской Аравией, напряженность между которыми возникла после решения организации сократить добычу нефти. ОПЕК+ заявила об уменьшении производства топлива на два миллиона баррелей в сутки от утвержденных в августе квот в начале октября. Реальное сокращение составит около 900 тысяч баррелей в сутки. Страны ОПЕК начнут уменьшать добычу с ноября текущего года.

На фоне таких сообщений президент США Джо Байден обвинил Россию и Саудовскую Аравию в росте цен на бензин в стране. Позднее из-за решения ОПЕК+ председатель комитета по иностранным делам сената конгресса США Роберт Менендес подчеркнул, что Вашингтону следует приостановить продажу вооружений Эр-Рияду. Байден пообещал Саудовской Аравии «некоторые последствия» за сокращение нефтедобычи.

Министры финансов стран «Большой семерки» договорились об установлении потолка цен на российскую нефть в начале сентября. Его предполагается увязать с эмбарго на морские перевозки российской нефти. В соответствии с шестым пакетом санкций ЕС эмбарго вступает в силу с 5 декабря.