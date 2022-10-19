Британская газета использовала фотографию из Ейска в статье об ударах на Украине

The Telegraph использовала фото с крушения Су-34 в Ейске в статье об ударах на Украине

Британская газета The Telegraph использовала фотографию с места крушения истребителя Су-34 в Ейске в материале, посвященном использованию дронов для ударов по объектам на Украине. Статья была опубликована на сайте издания в среду, 19 октября.

В материале под название «Великобритания и США ведут срочные переговоры об использовании Россией иранских дронов-камикадзе» говорилось о подробностях визита министра обороны Великобритании Бена Уоллеса в США, в ходе которого он встретился с американским коллегой Ллойдом Остином.

Снимок c места падения Су-34 в Ейске был размещен после абзаца, в котором утверждается, что министры обсуждали поддержку Украины и «важность обеспечения безопасности в свете продолжающегося жестокого нападения России на Украину». На фотографии был запечатлен пожар в жилом доме и катапультировавшийся пилот. При этом в материале никак не упоминалась катастрофа в Ейске.

Самолет Су-34 упал возле жилого дома в Ейске Краснодарского края в понедельник, 17 октября. После падения в здании возник сильный пожар. 18 октября стало известно, что в результате ЧП погибли 15 человек. Пострадали 43 человека.

В Следственном комитете России сообщили, что в качестве основной версии падения Су-34 рассматривается техническая неисправность воздушного судна. Расследование проводится по статье 351 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил полетов или подготовки к ним»).