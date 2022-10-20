Эксперт рассказал о специфике подготовки специалистов в сфере кибербезопасности

Альберт Тумаков рассказал о специфике подготовки специалистов в сфере кибербезопасности

Противодействие преступлениям в сфере информационных технологий, информационной безопасности подразумевает решение сразу нескольких задач. Об этом в интервью РАПСИ рассказал начальник кафедры гражданского и трудового права, гражданского процесса, кандидат юридических наук, доцент Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя Альберт Тумаков.

«Во-первых, это, безусловно, техническая составляющая, которой, собственно, и занимается факультет вами обозначенный и юридическая, безусловно, которой занимаются факультеты юридические», — отметил он.

Образовательная программа факультета подготовки специалистов в области информационной безопасности, по его словам, предусматривает изучение технических дисциплин по специальности «Информационная безопасность автоматизированных систем». Она включает, в первую очередь, те учебные дисциплины, которые связаны с инженерно-техническими компетенциями, программно-аппаратными компетенциями, безусловно, отчасти организационно-правовыми компетенциями.

Также Альберт Тумаков рассказал о проводимых на факультете уникальных киберучениях. «Это комплекс учений, задачей которых является выработка компетенции технического характера и, безусловно, юридического, потому как в рамках проведения киберучений наши обучающиеся получают компетенции по проведению следственных действий, по подготовке процессуальных документов. Все это именно в рамках выявления и расследования преступлений, связанных с информационными технологиями, то есть непосредственно это различного рода хищения — пластиковых карт и так далее. Одновременно мы наших будущих выпускников готовим и с точки зрения технической, и, безусловно, с точки зрения юридической», — пояснил он.

Он отметил, что факультет реализует дорожную карту по взаимодействию со стратегическими партнерами университета, которые являются специалистами в области кибербезопасности. «В частности, достаточно тесно мы взаимодействуем с Лабораторией Касперского. Специалисты лаборатории достаточно часто присутствуют на учебных занятиях, делятся опытом, помогают решать какие-то практические кейсы и так далее. Также мы взаимодействуем с ПАО "Сбербанк", кроме того, специалист департамента кибербезопасности активно присутствует на учебных занятиях. Это актуально не только для наших курсантов, но и для действующих сотрудников. Наши преподаватели совместно с привлекаемыми специалистами проводят повышение квалификации действующих сотрудников, следователей, оперативников и так далее», — рассказал Альберт Тумаков. И все это, по его словам, происходит непосредственно на том объекте, на котором находится факультет подготовки специалистов в области информационной безопасности. «Подводя такой промежуточный итог работы факультета, я бы хотел отметить, что все-таки это решение по выработке технических компетенций практико-ориентированных и, безусловно, юридических. Поэтому данный факультет у нас является передовым и, безусловно, будет регулярно развиваться, регулярно совершенствовать образовательный процесс в рамках учебных дисциплин», — резюмировал он.

Кроме того, по мнению Альберта Тумакова, со временем цифровое право сформируется как отдельная отрасль. «Полагаю, что в настоящее время, законодательство должно быть трансформировано. Причем трансформация должна происходить не только в области частного права, но и, безусловно, публичного права. Буквально вчера была поставлена задача Центральному банку и Министерству финансов предложить правовое регулирование цифровых финансовых активов. Думаю, что это достаточно позитивный пример, когда новые объекты, которые появляются в гражданском обороте, будут иметь соответствующее правовое регулирование. И, в целом, без выстраивания определенного категориального аппарата, в том числе в частном праве, нашим правоприменителям, судьям в том числе, достаточно сложно заниматься правоприменительной практикой, — добавил он. — Поэтому, полагаю, что законодательство в области как частного права, так и публичного права, должно трансформироваться в современных условиях и отвечать новым вызовам».