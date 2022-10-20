В подъезде жилого дома нашли россиянина с перерезанным горлом

В Нижнем Тагиле правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели россиянина

В Нижнем Тагиле правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели россиянина. Об этом в четверг, 20 октября, сообщает издание Е1.

По данным издания, на лестничной площадке дома на улице Ломоносова жильцы наткнулись на лежащего мужчину, у которого было перерезано горло. В момент обнаружения он еще был жив и пытался что-то сказать. Прибывшим врачам скорой помощи не удалось его спасти. Очевидцы рассказали, что мужчина был хорошо одет и явно не был из числа асоциальных личностей.

Ранее 20 октября сообщалось, что в Хабаровске россиянину дали шесть лет и семь месяцев колонии за убийство знакомого.