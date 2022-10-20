Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:09, 20 октября 2022Силовые структуры

В подъезде жилого дома нашли россиянина с перерезанным горлом

В Нижнем Тагиле правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели россиянина

Фото: Christian Ender / Globallookpress.com

В Нижнем Тагиле правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели россиянина. Об этом в четверг, 20 октября, сообщает издание Е1.

По данным издания, на лестничной площадке дома на улице Ломоносова жильцы наткнулись на лежащего мужчину, у которого было перерезано горло. В момент обнаружения он еще был жив и пытался что-то сказать. Прибывшим врачам скорой помощи не удалось его спасти. Очевидцы рассказали, что мужчина был хорошо одет и явно не был из числа асоциальных личностей.

Ранее 20 октября сообщалось, что в Хабаровске россиянину дали шесть лет и семь месяцев колонии за убийство знакомого.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
В Израиле раскрыли решение России для разрушения гегемонии США
Спрос россиян на кредиты резко упал
На Украине удивились предложению США о «перекрытии крана» финансирования
Россиянка до смерти забила возлюбленного сковородкой и ушла спать
Врач назвал пять способов не заболеть осенью
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Пригожин рассказал о стоимости дома в Швейцарии
США отказались верить версии Ирана по дронам на Украине
В Николаеве произошли взрывы
Во «Вкусно — и точка» повысили цены на популярные позиции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.