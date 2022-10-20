В России оценили решение датчанина покинуть зал из-за выступления главы ОКР

Почетный глава ОКР Смирнов заявил, что Олимпийское движение переживет отсутствие Дании

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов оценил решение главы Федерации спорта Дании Ганса Наторпа выйти из зала во время выступления президента ОКР Станислава Позднякова на генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК). Его слова приводит РИА Новости.

Смирнов заявил, что Олимпийское движение спокойно переживет отсутствие Дании. «Где Дания в табели о рангах олимпийского движения, а где Россия? Нужно отметить, что в олимпийском движении более 200 стран, а уйти решился только один», — подчеркнул он.

Ранее Наторп объяснил решение выйти из зала во время речи Позднякова тем, что счел видеопрезентацию неприемлемой пропагандой. Он добавил, что чувствовал себя неловко, поэтому не мог остаться.

18 октября Наторп призвал исключить россиян из международного спорта на всех уровнях. После этого президент Международного олимпийского комитета Томас Бах осудил это предложение.